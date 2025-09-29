Marche | chiuse le urneal via lo spoglio

15.00 Si sono chiusi alle 15 i seggi nelle Marche, dove si è votato anche ieri per le elezioni regionali. Ora comincia lo spoglio nelle schede. Sono 6 i candidati a presidente, ma la sfida è tra l'uscente Francesco Acquaroli per il Centrodestra e l'ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, per il Centrosinistra e il M5S. E' la prima volta del cosiddetto campolargo nel Centrosinistra. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it