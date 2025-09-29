Marche2°exit poll | Acquaroli tra 49-53%

15.50 Il candidato del Centrodestra Francesco Acquaroli è in testa anche nel secondo exit poll realizzato dal Consorzio Opinio per Rai risultando in una forbice tra il 49% e il 53% dei consensi. Lo sfidante del Centrosinistra Matteo Ricci è tra il 45% e il 49%. Beatrice Marinelli tra lo 0 e il 2%. L'affluenza (1.561 su 1.572 sezioni) si ferma attorno al 50%, in calo rispetto alla precedente tornata elettorale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

