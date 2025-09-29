Marche vince la destra | Acquaroli fa il bis festa con Arianna Meloni | Noi coesi FdI primo Schlein | Ora sfida in altre 5 Regioni

Il candidato del centrodestra batte Ricci: rieletto col 52% dei voti. L'affluenza al 50,01%, in calo di dieci punti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

marche vince destra acquaroliLe Marche restano a destra: Acquaroli firma il bis con il 52%. Ricci al 44%, flop del campo largo -  FdI sfonda il muro del 27%, il Pd (22,5%) non è più primo partito. Secondo ilrestodelcarlino.it

Schlein senza Marche. Vince Acquaroli (e Meloni). Crollo M5s. Nessun "Effetto Gaza". Picierno: "Non siamo pronti" - Vince il governatore di FdI con netto distacco e la destra ritrova l'unità (e pensa alla legge elettorale). Da ilfoglio.it

