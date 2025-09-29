Marche urne chiuse | al via lo scrutinio delle elezioni regionali
Urne chiuse in tutti i seggi delle Marche. Dalle ore 15 di oggi, lunedì 29 settembre, è iniziato subito lo spoglio delle schede delle elezioni regionali che decreterà il nome del presidente della Giunta locale per i prossimi cinque anni: sarà ancora Francesco Acquaroli il governatore oppure gli succederà Matteo Ricci? Lo scrutinio determinerà anche la composizione del nuovo Consiglio regionale, composto da 30 nuovi membri eletti tra 526 i candidati distribuiti in 16 liste a sostegno dei sei complessivi aspiranti a presidenti di regione. Alle urne sono chiamati 1.325.689 elettori (+1,2% rispetto al 2020) in 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: marche - urne
Urne aperte in Valle d’Aosta e nelle Marche: occhi puntati sulla sfida Acquaroli-Ricci
Urne aperte nelle Marche (e anche in Val d'Aosta)
Elezioni regionali Marche e Valle d’Aosta, oggi urne aperte fino alle 23
Le #Marche alle urne: #Acquaroli ci spera. E #Ricci fa credere che si voti a #Gaza - X Vai su X
Regionali, alle 8 comincia spoglio in Valle d’Aosta. Nelle Marche urne aperte fino alle 15 - facebook.com Vai su Facebook
Marche, urne chiuse: al via lo scrutinio delle elezioni regionali - Inizia ufficialmente lo scrutinio delle schede contrassegnate dai cittadini marchigiani aventi diritto di voto che si sono recati ai seggi: sfida diretta tra il centrodestra e il campo largo progressi ... Si legge su msn.com
Elezioni Marche, urne aperte fino alle 15: si sceglie tra Ricci (centrosinistra) e Acquaroli (centrodestra). Valle d'Aosta, al via scrutinio - Urne aperte nelle Marche dalle 7 fino alle 15 per decidere tra il governatore uscente, il meloniano Francesco Acquaroli e l'ex sindaco ed eurodeputato dem Matteo Ricci. ilgazzettino.it scrive