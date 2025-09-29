Marche | Taruffi ' ogni elezione storia a sé noi giocavamo in trasferta'

Iltempo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Un grande ringraziamento a Matteo Ricci per l'impegno e la generosità in una campagna elettorale difficile, in un contesto molto complicato in cui giocavamo in trasferta perchè il presidente uscente qualche elemento di vantaggio può averlo". Lo ha detto Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd, sul voto nelle Marche su La7. "Ogni elezione, lo dico sempre, fa storia a sé. Ci sono circostanze locali che influiscono e che posso condizionare il voto", ha aggiunto Taruffi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

marche taruffi ogni elezione storia a s233 noi giocavamo in trasferta

© Iltempo.it - Marche: Taruffi, 'ogni elezione storia a sé, noi giocavamo in trasferta'

In questa notizia si parla di: marche - taruffi

**Marche: Taruffi, 'nessun ripensamento su alleanza, bilancio alla fine di tutte le Regionali'**

marche taruffi ogni elezioneMarche: Taruffi, 'ogni elezione storia a sé, noi giocavamo in trasferta' - "Un grande ringraziamento a Matteo Ricci per l'impegno e la generosità in una campagna elettorale difficile, in un contesto molto complicato in cui giocavamo in trasferta pe ... Segnala iltempo.it

Marche, Schlein ad Ancona con Ricci: ogni elezione fa storia a sè - "Ogni Regione fa storia a sé e non crediamo nell'estrapolazione nazionale dei risultati regionali". Da notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Taruffi Ogni Elezione