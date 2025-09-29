**Marche | Taruffi ' nessun ripensamento su alleanza bilancio alla fine di tutte le Regionali' **
Roma, 29 set (Adnkronos) - "Sulla valenza dell'alleanza di centrosinistra credo che non ci debbano esser dubbi nè ripensamenti. Questa è la prima di una serie di elezioni dei prossimi due mesi, andranno al voto circa 18 milioni di elettori, vediamo alla fine il risultato complessivo". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi a La7 sul voto nelle Marche. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marche - taruffi
Appuntamento il 29 settembre all’Autodromo “Piero Taruffi” di Vallelunga per la seconda tappa dell’esclusivo evento ideato da Triumph Motorcycles Italia e Pistard - facebook.com Vai su Facebook
**Marche: Taruffi, 'nessun ripensamento su alleanza, bilancio alla fine di tutte le Regionali'** - "Sulla valenza dell'alleanza di centrosinistra credo che non ci debbano esser dubbi nè ripensamenti ... Riporta iltempo.it