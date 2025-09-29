**Marche | Taruffi ' nessun ripensamento su alleanza bilancio alla fine di tutte le Regionali' **

Iltempo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Sulla valenza dell'alleanza di centrosinistra credo che non ci debbano esser dubbi nè ripensamenti. Questa è la prima di una serie di elezioni dei prossimi due mesi, andranno al voto circa 18 milioni di elettori, vediamo alla fine il risultato complessivo". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Pd Igor Taruffi a La7 sul voto nelle Marche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

