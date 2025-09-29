Marche Schlein incassa la sconfitta ma non si scoraggia | Mancano ancora 5 Regioni al voto
Come ricordato da Pierluigi Bersani, però, ora è il momento di guardare al futuro ed imparare dai propri errori. "Attenzione allo sconfittismo", mette in guarda l'ex leader del Pd, ricordando che la strada verso la fine delle Regionali è ancora lunga. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Domenica 28 e lunedì 29 si vota nelle Marche, una sfida che è diventata anche molto politica, è diventata una sfida fra le due leader: Giorgia Meloni e Elly Schlein. I candidati sono Francesco Acquaroli per il centro-destra e Matteo Ricci per il centro-sinistra.
#Schlein testa campo largo nelle #Marche, sfida chiave verso politiche
Regionali, nelle Marche l'ennesima sconfitta targata Elly Schlein - A perdere non è stato solo Matteo Ricci, ma anche la segretaria del Pd e il suo progetto di campo largo o larghissimo
Regionali Marche, il Pd incassa il flop: "Giocavamo in trasferta". Ricci: "Strumentalizzato l'avviso di garanzia" - "Un grande ringraziamento a Matteo Ricci per l'impegno e la generosità in una campagna elettorale difficile, in un contesto molto complicato in cui giocavamo in trasferta, perché il presidente uscente