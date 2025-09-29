Marche Schlein | avanti con coalizione progressista

Ildenaro.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 set. (askanews) – La sfida nelle Marche non era facile, ma ora bisogna andare “avanti con la coalizione progressista”. Lo dice la segretaria del partito democratico Elly Schlein commentando il voto delle regionali. “Congratulazioni a Francesco Acquaroli che ha vinto riconfermandosi alla guida della regione Marche”, aggiunge la leader del Pd. “A nome di tutto il partito ci tengo a ringraziare Matteo Ricci per la campagna elettorale generosa e per il progetto di cambiamento che ha pazientemente costruito insieme a tutte le altre forze politiche e civiche alleate. Sarà uno strumento prezioso per impostare il lavoro di opposizione che ci aspetta in regione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marche - schlein

Il D-Day delle Marche. Tra cerimonie e comizi, il 17 settembre tutti qui: Mattarella, Salvini, Meloni e Schlein

Il candidato pd nelle Marche Ricci è indagato. Conte: «Chiarisca» | Schlein e l'estate titubante

Marche, si allarga l’inchiesta: non solo Ricci (Pd), sono 24 gli indagati. L’ex sindaco di Pesaro sarà interrogato il 30 luglio. Intanto Conte chiede chiarezza e Schlein tace

Marche, Acquaroli: dedico la vittoria a Giorgia Meloni. Schlein: andiamo avanti con la coalizione progressista - Ricci: era una battaglia complicatissima, dobbiamo tenere unita questa coalizione, altrimenti non si compete neanche. Riporta askanews.it

Marche, Schlein: avanti con coalizione progressista - (askanews) – La sfida nelle Marche non era facile, ma ora bisogna andare “avanti con la coalizione progressista”. Lo riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Schlein Avanti Coalizione