Marche | Richetti Az ' alleanze contro non convincono cittadini serve proposta seria'
Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Il risultato del campo progressista alle elezioni regionali nelle Marche conferma quello che diciamo da mesi. Le alleanze 'contro tutto e tutti' non convincono i cittadini, né smuovono l'elettorato. Per creare un'alternativa a questo governo, serve una proposta politica seria: posizionamento internazionale chiaro, infrastrutture, sviluppo, investimenti. Se non si costruiscono alleanze su progetti e azioni concrete chi continuerà a vincere saranno l'astensionismo e la sfiducia". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it
