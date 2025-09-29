Roma, 29 set (Adnkronos) - Tra consigliere regionale e europarlamentare "c'è incompatibilità, vedremo. Sicuramente darò una mano a impostare l'opposizione, una volta che avremo gli eletti, va mantenuta la coalizione che abbiamo costruito. Poi farò le mie valutazioni, con il mio partito, ma questo non è oggetto di discussione di oggi". Lo ha detto Matteo Ricci a la7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Marche: Ricci, 'mio futuro? Vedremo, valuterò con il mio partito'