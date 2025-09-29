Marche | Ricci ' mio futuro? Vedremo valuterò con il mio partito'
Roma, 29 set (Adnkronos) - Tra consigliere regionale e europarlamentare "c'è incompatibilità, vedremo. Sicuramente darò una mano a impostare l'opposizione, una volta che avremo gli eletti, va mantenuta la coalizione che abbiamo costruito. Poi farò le mie valutazioni, con il mio partito, ma questo non è oggetto di discussione di oggi". Lo ha detto Matteo Ricci a la7. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marche - ricci
Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo»
La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..."
L’indagine su Ricci a due mesi dal voto nelle Marche, cosa succede ora
Regionali #Marche: Exit poll Opinio per Rai #Acquaroli: 48-52% #Ricci: 46-50% Instant poll SWG per La7 #Acquaroli: 48,5-52,5% #Ricci: 45,5-49,5% Instant poll YouTrend per Sky #Acquaroli: 46-50% #Ricci: 46-50% @ultimora_pol - X Vai su X
Marche, risultati elezioni regionali diretta. Instant poll La7: Aquaroli avanti 48,5/52,5%, Ricci 45.5/49,5%, altri 1/3% - facebook.com Vai su Facebook
Marche: Ricci, 'mio futuro? Vedremo, valuterò con il mio partito' - Sicuramente darò una mano a impostare l'opposizione, una volta che avremo gli eletti, va mantenut ... Come scrive iltempo.it
Elezioni Marche, Acquaroli rieletto presidente. Ricci battuto, sinistra a pezzi - Il candidato del centrodestra, nelle elezioni regionali, ha sconfitto Matteo ... Si legge su iltempo.it