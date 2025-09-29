Marche restano al centrodestra In Valle d’Aosta vince Union Valdôtaine

Tv2000.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le elezioni regionali nelle Marche vince il centrodestra. In Valle d’Aosta si afferma l’ “Unio’n Valdote’n”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

