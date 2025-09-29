Marche restano al centrodestra In Valle d’Aosta vince Union Valdôtaine
Per le elezioni regionali nelle Marche vince il centrodestra. In Valle d’Aosta si afferma l’ “Unio’n Valdote’n”. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Le Marche restano al centrodestra: Acquaroli rieletto con il 51% - Francesco Acquaroli, presidente uscente ed esponente di Fratelli d’Italia, ottiene la riconferma con il 51% dei consensi, secondo le proiezioni. altarimini.it scrive
Exit poll: Acquaroli avanti di misura nelle Marche, in Valle d’Aosta in testa la coalizione autonomisti-progressisti - In Valle d’Aosta il centrodestra resta indietro, con l’Union Valdôtaine e gli alleati sopra il 50% ... Come scrive altarimini.it