Marche | Prisco ' riconferma Acquaroli dimostra fiducia cittadini in presidente serio'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - “Congratulazioni a Francesco Acquaroli per la netta riconferma alla guida della Regione Marche. Un risultato che premia il buon governo di Francesco e del centrodestra unito e che dimostra la fiducia dei cittadini in un presidente serio e innamorato della sua terra". Così il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

