Marche | Piccolotti ' nessun effetto negativo per Avs da mobilitazioni Gaza'

Iltempo.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Aspetteremo i risultati definitivi per commentarli e fare una vera analisi del voto. Intanto però è bene precisare che i dati delle liste emersi dalle proiezioni, considerato il contesto di una coalizione perdente, non sono affatto penalizzanti per Avs come alcuni commentatori stanno dicendo, ipotizzando addirittura che si tratti di un effetto negativo delle mobilitazioni per Gaza. Sono risultati invece assolutamente in linea con quelli di tutte le regionali che si sono svolte dopo il turno di europee, in cui mediamente Avs ha registrato un calo di circa 11.5 punti percentuali rispetto a quello registrato nella stessa regione alle europee". 🔗 Leggi su Iltempo.it

