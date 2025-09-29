Marche | per gli exit poll Acquaroli è avanti

Lidentita.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi exit poll delle elezioni regionali nelle Marche, diffusi subito dopo la chiusura dei seggi alle 15, indicano un leggero vantaggio per il presidente uscente Francesco Acquaroli, sostenuto dal centrodestra, sulla sfidante principale Matteo Ricci, europarlamentare del centrosinistra.(in aggiornamento.) L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

marche per gli exit poll acquaroli 232 avanti

© Lidentita.it - Marche: per gli exit poll Acquaroli è avanti

In questa notizia si parla di: marche - exit

Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli

Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio - LA DIRETTA

Elezioni regionali Marche e Valle d’Aosta 2025: exit poll, proiezioni in tempo reale e risultati ufficiali - Tutti i dati

marche exit poll acquaroliUrne chiuse nelle Marche. Acquaroli in leggero vantaggio secondo gli exit poll - Matteo Ricci è dato in una forbice compresa tra 46 e il 50 per cento, secondo i primi exit poll del Consorzio opinio per la Rai. Da ilfoglio.it

marche exit poll acquaroliElezioni regionali Marche, exit poll e risultati: Acquaroli avanti su Ricci - Marche, Francesco Acquaroli avanti su Matteo Ricci per gli Istant poll. Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Exit Poll Acquaroli