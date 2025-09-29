Marche | Mollicone ' nuova giornata storica narrazione sinistra smentita da risultati'
Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Questa vittoria dimostra che non è vero che la destra sia priva di una classe dirigente: Marsilio e Acquaroli vengono dalla militanza politica, sono stati eletti e poi riconfermati. Oggi è una nuova giornata storica. Queste elezioni dimostrano che il campo largo è stato, ancora una volta, una scelta fallimentare, una somma matematica di forze politiche in competizione tra loro". Così il deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone intervenendo su Rai News 24. "Dispiace che i toni della campagna elettorale siano stati esasperati. Le Marche sembravano essere il centro del mondo e, invece, oggi scopriamo che erano solo una delle tante tornate elettorali locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marche - mollicone
Buona serata a tutti, di seguito il link per ascoltare la puntata di oggi pomeriggio di Slash Box con tanti ospiti: dalla redazione di Gennariello, alla scrittrice Antonella Mollicone che ci ha parlato del suo romanzo di esordio "Femminanza" nord editore e infine i 12 - facebook.com Vai su Facebook
Marche: Mollicone, 'nuova giornata storica, narrazione sinistra smentita da risultati' - "Questa vittoria dimostra che non è vero che la destra sia priva di una classe dirigente: Marsilio e Acquaroli vengono dalla militanza politica, sono stati eletti e poi ri ... Riporta iltempo.it
Giornata nazionale delle dimore storiche: ecco le ville e i palazzi visitabili nelle Marche - Al via da domenica 25 maggio la 15esima edizione della Giornata Nazionale dell' Associazione delle Dimore Storiche Italiane (Adsi), che apre nelle Marche cinque siti (dei 500 previsti in Italia) ... Secondo corriereadriatico.it