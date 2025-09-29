Marche Mentana e la stoccata a Ricci | Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla Flotilla
"Sconfortante per chi pensava di veleggiare sulla flottilla elettorale e si ritrova probabilmente con il 40%": Enrico Mentana, direttore del TgLa7, lo ha detto durante lo speciale per le elezioni regionali nelle Marche su La7, riferendosi al risultato raggiunto dal candidato di centrosinistra Matteo Ricci rispetto a quello del governatore uscente, il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli. Quest'ultimo risulta essere più avanti, stando alle prime proiezioni. Un riferimento, quello del direttore del TgLa7, alla campagna elettorale pro-Pal di Ricci, tra bandiere palestinesi e il treno per Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
