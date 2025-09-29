Marche Meloni ‘festeggia’ Acquaroli e Fdi primo partito Ora nodo Veneto

Ancona, 29 set. (askanews) – La festa, quella vera, liberatoria, la farà stasera nella sua Potenza Picena, in quello che è il suo ristorante del cuore, lo stesso dove ha seguito – scaramanticamente – anche lo spoglio di oggi. Ma l’immagine della vittoria di Francesco Acquaroli, riconfermato governatore delle Marche con il 52,5% e 8 punti di scarto sullo sfidante Matteo Ricci, sta tutta nel ritratto consegnato a telecamere e fotografi al suo arrivo al comitato elettorale, accompagnato dalla responsabile della segreteria politica di Fdi, Arianna Meloni, e dal capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Ildenaro.it