Marche Meloni ‘festeggia’ Acquaroli e Fdi primo partito Ora nodo Veneto

Ancona, 29 set. (askanews) – La festa, quella vera, liberatoria, la farà stasera nella sua Potenza Picena, in quello che è il suo ristorante del cuore, lo stesso dove ha seguito – scaramanticamente – anche lo spoglio di oggi. Ma l’immagine della vittoria di Francesco Acquaroli, riconfermato governatore delle Marche con il 52,5% e 8 punti di scarto sullo sfidante Matteo Ricci, sta tutta nel ritratto consegnato a telecamere e fotografi al suo arrivo al comitato elettorale, accompagnato dalla responsabile della segreteria politica di Fdi, Arianna Meloni, e dal capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Non un testa a testa, come si è detto per giorni, ma una vittoria netta del centrodestra nelle Marche con il 52,32% del governatore uscente Francesco Acquaroli su Matteo ...

Marche, bis di Acquaroli. FdI primi, crolla la Lega. Meloni: "Il voto ci premia" - Regionali, rieletto il governatore uscente che stacca Ricci di 8 punti.

