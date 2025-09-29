Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Il centrodestra è sinonimo di concretezza, buon governo, scelte chiare su sicurezza, infrastrutture, servizi, economia, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi. Anche nelle Marche i cittadini ci hanno premiato, confermando al governo l'alleanza politica del centrodestra, nata da un'intuizione geniale di trent'anni del nostro presidente Silvio Berlusconi, ancora attuale, ancora solida, ancora da rilanciare e difendere". Così in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI. "Auguro ad Acquaroli di proseguire nel lavoro fatto e completarlo nei prossimi 5 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Marche: Mazzetti (FI), 'prosegue buongoverno, ora discontinuità in Toscana'