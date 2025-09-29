Marche le prime proiezioni | il governatore uscente del centrodestra Acquaroli al 52% lo sfidante Ricci 45% Affluenza in calo  Live

Affluenza attorno al 50%. Quella più alta (attorno al 62%) nella provincia di Pesaro-Urbino, quella di  Ricci. Per contro, il dato più basso a Macerata (56,6%), terra di Acquaroli.  Youtrend:  Pd primo partito tra 26,5% e 28,5%, FdI fra 24 e 26%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

