Marche | II proiezione Acquaroli al 51% Ricci al 45,9%

Agi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle regionali nelle Marche - basata su una copertura del campione del 18% - vede Francesco Acquaroli, il presidente in carica ricandidato dal centrodestra, al 51% e il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,9%. Beatrice Marinelli è data all'1,3 per cento. L'affluenza definitiva per le regionali nelle Marche è al 50,01%. Nella provincia di Ancona l'affluenza e' al 50,41%, ad Ascoli Piceno 48,97%, a Fermo 51,22%, a Macerata 47,02%, a Pesaro e Urbino 52,38%.    . 🔗 Leggi su Agi.it

marche ii proiezione acquaroli al 51 ricci al 459

© Agi.it - Marche: II proiezione, Acquaroli al 51% Ricci al 45,9%

In questa notizia si parla di: marche - proiezione

"Balene" ad Ancona: alla Mole la proiezione in anteprima della prima puntata della serie Tv girata nelle Marche

Marche: I proiezione, Acquaroli al 51% Ricci al 45,6%

marche ii proiezione acquaroliElezioni regionali Marche, risultati in diretta: proiezione Opinio-Rai, Acquaroli al 51%, Ricci al 45,6% - L'instant poll alle 15 di Youtrend per Sky Tg24 per le regionali nelle Marche dà un testa a testa fra il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli (46- Riporta ansa.it

marche ii proiezione acquaroliRegionali Marche, risultati in diretta. Proiezioni: Acquaroli al 51% verso la riconferma, Ricci 45,6%. Affluenza in calo: 50% (-10%) - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Ii Proiezione Acquaroli