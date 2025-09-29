Marche | II proiezione Acquaroli al 51% Ricci al 45,9% Meloni | Premiato chi ha lavorato
AGI - La seconda proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai relativa alle regionali nelle Marche - basata su una copertura del campione del 18% - vede Francesco Acquaroli, il presidente in carica ricandidato dal centrodestra, al 51% e il candidato del centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,9%. Beatrice Marinelli è data all'1,3 per cento. L'affluenza definitiva per le regionali nelle Marche è al 50,01%. Nella provincia di Ancona l'affluenza è al 50,41%, ad Ascoli Piceno 48,97%, a Fermo 51,22%, a Macerata 47,02%, a Pesaro e Urbino 52,38%. Meloni: Acquaroli vince, premiato lavoro senza sosta. "Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi presidente. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: marche - proiezione
"Balene" ad Ancona: alla Mole la proiezione in anteprima della prima puntata della serie Tv girata nelle Marche
Marche: I proiezione, Acquaroli al 51% Ricci al 45,6%
Marche: II proiezione, Acquaroli al 51% Ricci al 45,9%
Ma le #Marche non dovevano essere l'Ohio italiano? Ora diventeranno una piccola questione locale... REGIONALI. MARCHE, SECONDA PROIEZIONE SWG: ACQUAROLI 52,2%-RICCI 44,5% DIR2120 3 POL 0 RR1 N/POL / DIR /TXT REGIONALI. MARCHE, - X Vai su X
Grande successo per la proiezione in anteprima nazionale della prima puntata della nuova serie Tv Balene girata tutta nelle Marche, centinaia di spettatori hanno accolto calorosamente il cast all’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona e si sono lasciati - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche, per le proiezioni Acquaroli in vantaggio - Secondo la seconda proiezione realizzata dal consorzio Opinio per Rai (copertura campione 18%), il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ricandidato per il centrodestra, ottiene ... Segnala laprovinciacr.it
Elezioni regionali Marche, risultati in diretta: Ricci: 'Ho chiamato Acquaroli per congratularmi' - "Francesco Acquaroli (centrodestra) è rieletto presidente delle Marche". Scrive ansa.it