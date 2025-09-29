Marche gli exit poll | il governatore uscente del centrodestra Acquaroli avanti sullo sfidante Ricci Affluenza in forte calo Live
Le distanze sono molto strette, si preannuncia una battaglia serrata all’ultimo voto. L’affluenza migliore (intorno al 62%) si registra nella provincia di Pesaro-Urbino, quella di Matteo Ricci. Per contro, il dato più basso si registra a Macerata (56,6%), terra di Francesco Acquaroli. Questa differenza potrebbe accorciare le distanze tra i due sfidanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Elezioni regionali nelle Marche, risultati in diretta: Exit poll Opinio per Rai, Acquaroli a 48-52%, Ricci a 46-50% - L'instant poll alle 15 di Youtrend per Sky Tg24 per le regionali nelle Marche dà un testa a testa fra il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli (46-
Marche, risultati regionali diretta. Exit poll Rai: Aquaroli avanti 49-53%, Ricci 45-49%. Affluenza in calo attorno al 50% - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII