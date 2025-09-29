Marche gli exit poll |  il governatore uscente del centrodestra Acquaroli avanti sullo sfidante Ricci Affluenza in forte calo  Live

Xml2.corriere.it | 29 set 2025

Le distanze sono molto strette, si preannuncia una battaglia serrata all’ultimo voto. L’affluenza migliore (intorno al 62%) si registra nella provincia di Pesaro-Urbino, quella di Matteo Ricci. Per contro, il dato più basso si registra a Macerata (56,6%), terra di Francesco Acquaroli. Questa differenza potrebbe accorciare le distanze tra i due sfidanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

