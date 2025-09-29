Marche gli exit poll | il governatore uscente del centrodestra Acquaroli avanti di poco sullo sfidante Ricci Affluenza in calo Live
Le distanze sono molto strette, si preannuncia una battaglia serrata all’ultimo voto. L’affluenza migliore (intorno al 62%) si registra nella provincia di Pesaro-Urbino, quella di Matteo Ricci. Per contro, il dato più basso si registra a Macerata (56,6%), terra di Francesco Acquaroli. Questa differenza potrebbe accorciare le distanze tra i due sfidanti. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: marche - exit
Quando escono exit poll, proiezioni e risultati ufficiali delle elezioni regionali di Marche e Valle D'Aosta del 28 e 29 settembre 2025 e dove vederli
Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio - LA DIRETTA
Elezioni regionali Marche e Valle d’Aosta 2025: exit poll, proiezioni in tempo reale e risultati ufficiali - Tutti i dati
Regionali Marche , per gli exit poll è testa a testa fra il presidente uscente Francesco Acquaroli (cdx) e lo sfidante Matteo Ricci (csx). Affluenza attorno al 50%. @ultimoranet - X Vai su X
MARCHE AL VOTO Al via le elezione regionali 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Regionali: al via lo spoglio nelle Marche, dagli exit poll leggermente avanti il centrodestra | DATI - C’è grande attesa per il risultato che avrà risvolti anche per la politica nazionale. Riporta strettoweb.com
Nelle Marche gli exit poll danno leggermente avanti la destra - Alle 15 hanno chiuso i seggi delle elezioni regionali nelle Marche, le più importanti tra le sette per cui si vota in questo autunno e che avranno con ogni probabilità più ripercussioni sulla politica ... Si legge su ilpost.it