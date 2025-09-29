Marche | Giordano FdI ' con Acquaroli fiducia confermata centrodestra unito scelta vincente'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Francesco Acquaroli riconfermato presidente della regione Marche sancisce la fiducia personale dei cittadini per il lavoro svolto dal nostro governatore e per l'esecutivo di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia resta forza trainante della coalizione, premiata per serietà, concretezza e capacità di rispondere ai bisogni reali del territorio". Così il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Giordano. "Gli elettori hanno scelto ancora una volta la coalizione di centrodestra - affidabile e concreta - mettendo in luce tutte le ombre di un matrimonio di convenienza come quello del campo largo", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

