Marche | Giordano FdI ' con Acquaroli fiducia confermata centrodestra unito scelta vincente'
Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Francesco Acquaroli riconfermato presidente della regione Marche sancisce la fiducia personale dei cittadini per il lavoro svolto dal nostro governatore e per l'esecutivo di Giorgia Meloni. Fratelli d'Italia resta forza trainante della coalizione, premiata per serietà, concretezza e capacità di rispondere ai bisogni reali del territorio". Così il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Giordano. "Gli elettori hanno scelto ancora una volta la coalizione di centrodestra - affidabile e concreta - mettendo in luce tutte le ombre di un matrimonio di convenienza come quello del campo largo", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marche - giordano
San Severino Blues. . Era giovedì, come oggi, il 14 agosto quando JJ Thames & Luca Giordano band infiammò piazzale Gerani a Matelica... New video. #blues #sanseverinoblues #bluesfestival #marche #matelica #marche #marchetourism #marchebellezzai - facebook.com Vai su Facebook
Per l'ultima puntata di @CoffeeBreakLa7 Estate ho presentato un monitoraggio sui candidati presidenti che si sfideranno nelle Marche, in Calabria e in Toscana. @La7tv @PTridico @robertoocchiuto @matteoricci @AcquaroliF @EugenioGiani Alessandro To - X Vai su X
Marche: Giordano (FdI), 'con Acquaroli fiducia confermata, centrodestra unito scelta vincente' - "Francesco Acquaroli riconfermato presidente della regione Marche sancisce la fiducia personale dei cittadini per il lavoro svolto dal nostro governatore e per l'esecutivo ... Si legge su iltempo.it
Regionali Marche, Acquaroli rieletto col 52%. FdI primo partito, sorpassato il Pd. Lui: “Dedico la vittoria a Meloni” - 572, il candidato della coalizione di centrodestra e governatore uscente Francesco Acquaroli è in testa ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it