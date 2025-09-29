Marche | Gardini Fdi ' riconosciuto lavoro serio e instancabile Acquaroli'
Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la netta vittoria di Francesco Acquaroli alle elezioni regionali nelle Marche. Gli elettori hanno riconosciuto e premiato il lavoro serio, instancabile e concreto che in questi anni ha saputo svolgere al servizio della sua comunità. Con la sua guida la Regione ha conquistato un ruolo da protagonista, capace di valorizzare le proprie eccellenze e di aprirsi con forza a nuove opportunità di sviluppo". Così il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Elisabetta Gardini. "Questa riconferma è la dimostrazione che il buongoverno paga e che i cittadini sanno distinguere chi lavora con passione e determinazione per il bene comune, spazzando via le polemiche sterili e infondate di sinistre capaci solo di creare confusione incapaci di una proposta politica valida. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marche - gardini
Ci vediamo DOMANI SERA Grande festa per l'ottima annata del 1965 Eppoi concerto con la Spoti Band 27 SETTEMBRE 2025 SAN SEVERINO MARCHE (Mc) Gartèn - Giardini pubblici Ore 22:30 L' - facebook.com Vai su Facebook
Marche: Gardini (Fdi), 'riconosciuto lavoro serio e instancabile Acquaroli' - "Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la netta vittoria di Francesco Acquaroli alle elezioni regionali nelle Marche. Da iltempo.it
Le Marche confermano Acquaroli. Biondi: “Premiata la credibilità della classe dirigente FdI” - A commentare il risultato, dal fronte abruzzese, è il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi: “Congratulazioni a Francesco per la sua rie ... Scrive laquilablog.it