Marche Ferlaino Socialcom | In rete allungo finale di Acquaroli Gaza ha penalizzato Ricci

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Nell’analisi social che abbiamo diffuso si vede, prendendo in esame periodi da luglio ad oggi, che nelle ultime 48 ore il sostegno ad Acquaroli cresceva tanto, molto probabilmente per via della Palestina". Lo dice all'Adnkronos Luca Ferlaino di Socialcom, che con la piattaforma SocialData aveva analizzato lo scenario della rete, prevedendo a poche . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: marche - ferlaino

marche ferlaino socialcom reteMarche, Ferlaino (Socialcom): "In rete allungo finale di Acquaroli, Gaza ha penalizzato Ricci" - Con la piattaforma SocialData aveva analizzato lo scenario della rete, prevedendo a poche ore dal voto quello che sarebbe stato il risultato ... Segnala adnkronos.com

marche ferlaino socialcom reteElezioni Marche, Socialcom: Acquaroli vincente se votassero i social - Se a votare fossero gli utenti social, nel voto per le regionali nelle Marche Francesco Acquaroli avrebbe la meglio sullo sfidante Matteo Ricci, con il 52% al presidente uscente contro i ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Marche Ferlaino Socialcom Rete