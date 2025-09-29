Marche Ferlaino Socialcom | In rete allungo finale di Acquaroli Gaza ha penalizzato Ricci

(Adnkronos) – “Nell’analisi social che abbiamo diffuso si vede, prendendo in esame periodi da luglio ad oggi, che nelle ultime 48 ore il sostegno ad Acquaroli cresceva tanto, molto probabilmente per via della Palestina". Lo dice all'Adnkronos Luca Ferlaino di Socialcom, che con la piattaforma SocialData aveva analizzato lo scenario della rete, prevedendo a poche . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: marche - ferlaino

Acquaroli al 53% e Ricci al 47%. Andiamo a vincere! #fdi #acquarolipresidente #piùmarche - facebook.com Vai su Facebook

Marche, Ferlaino (Socialcom): "In rete allungo finale di Acquaroli, Gaza ha penalizzato Ricci" - Con la piattaforma SocialData aveva analizzato lo scenario della rete, prevedendo a poche ore dal voto quello che sarebbe stato il risultato ... Segnala adnkronos.com

Elezioni Marche, Socialcom: Acquaroli vincente se votassero i social - Se a votare fossero gli utenti social, nel voto per le regionali nelle Marche Francesco Acquaroli avrebbe la meglio sullo sfidante Matteo Ricci, con il 52% al presidente uscente contro i ... Lo riporta msn.com