Marche elezioni regionali 2025 | testa a testa tra Acquaroli e Ricci I risultati entro la serata

Lo spoglio delle elezioni regionali nelle Marche è appena iniziato e, secondo gli exit poll, sarà una corsa sul filo di lana. Il governatore uscente Francesco Acquaroli, sostenuto dal centrodestra, si presenta con un margine minimo sul rivale Matteo Ricci, candidato del centrosinistra e volto noto del Pd europeo. Una sfida che ripropone due modelli politici opposti: da un lato la continuità con la giunta di centrodestra, dall'altro la promessa di un ritorno a una gestione più legata al campo progressista. Gli exit poll: equilibrio assoluto. I dati diffusi da Rai, La7 e Sky confermano il testa a testa.

