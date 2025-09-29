Marche elezioni regionali 2025 | testa a testa tra Acquaroli e Ricci I risultati entro la serata
Lo spoglio delle elezioni regionali nelle Marche è appena iniziato e, secondo gli exit poll, sarà una corsa sul filo di lana. Il governatore uscente Francesco Acquaroli, sostenuto dal centrodestra, si presenta con un margine minimo sul rivale Matteo Ricci, candidato del centrosinistra e volto noto del Pd europeo. Una sfida che ripropone due modelli politici opposti: da un lato la continuità con la giunta di centrodestra, dall’altro la promessa di un ritorno a una gestione più legata al campo progressista. Gli exit poll: equilibrio assoluto. I dati diffusi da Rai, La7 e Sky confermano il testa a testa. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: marche - elezioni
Marche, Bagarre sui sondaggi. A giorni arriva la data delle elezioni
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto
Elezioni nelle Marche - X Vai su X
I risultati delle elezioni regionali nelle Marche - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali: testa a testa nelle Marche, negli exit poll Acquaroli di poco avanti - In Valle d’Aosta forte affermazione dell’Union Valdotaine e una crescita del centrodestra ... Segnala repubblica.it
Elezioni regionali Marche, affluenza in calo al 50%: i dati - Se il dato verrà confermato si tratterebbe di una percentuale inferiore di circa nove punti ... Da tg24.sky.it