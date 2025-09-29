Marche | Donzelli ' per il csinistra era l' Ohio ora diranno che è una piccola competizione locale'

Roma, 29 set (Adnkronos) - Dalle voto nelle Marche "esce un centrodestra forte. Sicuramente il centrosinistra dirà che è una piccola competizione locale. Hanno detto che era l'Ohio d'Italia, ora diranno che è una piccola questione locale". Lo ha detto Giovanni Donzelli a La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Marche: Donzelli, 'per il c.sinistra era l'Ohio, ora diranno che è una piccola competizione locale'

