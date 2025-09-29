Marche | Castelli ScN ' felici di aver sostenuto Acquaroli rappresenta buona amministrazione'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Complimenti a Francesco Acquaroli, riconfermato presidente della Regione Marche. Siamo felici, come Sud chiama Nord, di averlo sostenuto: la sua vittoria, con circa il 52%, dimostra che la buona amministrazione viene premiata dai cittadini. Un ottimo risultato arriva anche dalla lista civica ‘I Marchigiani per Acquaroli', che abbiamo sostenuto in tutta la regione e che si appresta a superare il 4%". Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord. "Un grazie doveroso a Giovanni Donzelli, con cui abbiamo avviato un confronto anche in altre regioni presto al voto, e a Guido Castelli, con cui abbiamo condiviso la scelta di sostenere questo progetto civico al fianco del presidente Acquaroli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

