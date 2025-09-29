**Marche | Calenda ' chi governa vince sarà così anche nelle altre regioni' **

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Alle elezioni regionali vince chi governa, questo nell'85% dei casi. Essendo il voto di opinione molto 'basso' chi ha le leve del potere vince. Questo succederà Campania, Puglia e Toscana per il centrosinistra e in Veneto e Calabria per il centrodestra". Lo dice Carlo Calenda all'Adnkronos commentando il voto nelle Marche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

