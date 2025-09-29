Marche | Boccia ' voto riguarda i marchigiani follia non avere turno unico per Regionali'

Roma, 29 set (Adnkronos) - "Questo voto riguarda le Marche e non il resto del Paese". Lo ha detto Francesco Boccia a SkyTg24. "Lo avevano detto anche prima, questo voto riguarda i marchigiani come la settimana prossima i calabresi e poi i toscani. Quella folli tutta italiana che ci porta ad avere una elezione regionale ogni settimana è perché il governo non è stato capace di mettere un turno unico, e da oggi al 23 e 24 novembre ogni settimana avremo una competizione elettorale e saremo qui a commentarla", ha aggiunto il presidente dei senatori del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

