Marche | Boccia ' voto riguarda i marchigiani follia non avere turno unico per Regionali'
Roma, 29 set (Adnkronos) - "Questo voto riguarda le Marche e non il resto del Paese". Lo ha detto Francesco Boccia a SkyTg24. "Lo avevano detto anche prima, questo voto riguarda i marchigiani come la settimana prossima i calabresi e poi i toscani. Quella folli tutta italiana che ci porta ad avere una elezione regionale ogni settimana è perché il governo non è stato capace di mettere un turno unico, e da oggi al 23 e 24 novembre ogni settimana avremo una competizione elettorale e saremo qui a commentarla", ha aggiunto il presidente dei senatori del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: marche - boccia
Boccia 90° minuto: "Il Pd nelle Marche gioca fuori casa. Meloni se perde toglie il Veneto a Salvini"
Boccia 90° minuto: "Il Pd nelle Marche gioca fuori casa. Meloni se perde toglie il Veneto a Salvini". Le parole del capogruppo Pd al Senato: "Gaza incide sulle coscienze degli elettori. Il Pd è il popolo di Elly" Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook
Discarica Cornacchia, il PD Marche e il PD Provinciale di Ancona: "La destra scarica le responsabilità ma boccia ogni proposta concreta" https://ift.tt/59RVDPO - X Vai su X
Marche al voto, Meloni chiuderà la campagna per Acquaroli - La premier Giorgia Meloni dovrebbe tornare nelle Marche per la chiusura della campagna elettorale a supporto del fedelissimo Francesco Acquaroli, che cerca la conferma nella prima regione, insieme ... Scrive ansa.it