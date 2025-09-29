Marche | Battilocchio FI ' noi seconda forza coalizione dati confermano crescita'

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Forza Italia sta in netta crescita e i primi dati confermano l'aria positiva attorno al nostro progetto politico, guidato da Antonio Tajani. Siamo la seconda forza della coalizione e, al fianco dei nostri alleati, abbiamo dato un contributo decisivo, con ottima risultato FI, per la conferma del buongoverno nelle Marche e per una buona performance del Centro destra in Valle D'Aosta, con FI che addirittura supera il 10 per cento. Trend in crescita ovunque". Così Alessandro Battilocchio, Responsabile elettorale di Forza Italia, conversando con i giornalisti a Piazza Montecitorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Marche: Battilocchio (FI), 'noi seconda forza coalizione, dati confermano crescita'

