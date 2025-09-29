Marche Arianna Meloni | vittoria che ci riempie di orgoglio

Ancona, 29 set. (askanews) - "Un grande in bocca al lupo a tutti quelli che hanno permesso questa grande vittoria che ci riempie di orgoglio".Lo ha detto Arianna Meloni, arrivata al comitato elettorale con Francesco Acquaroli. La sua vittoria, ha spiegato, è "segno distintivo del grande lavoro che è stato svolto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

