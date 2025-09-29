Marche Arianna Meloni | orgogliosa del risultato di Fdi

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancona, 29 set. (askanews) - "Voglio dire che sono molto orgogliosa del risultato di Fdi che ha sfondato il muro del 27%. Nonostante la dispersione delle tante liste civiche è un ottimo risultato e mi riempie di orgoglio". Lo ha detto Arianna Meloni, arrivata al comitato elettorale con Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

marche arianna meloni orgogliosa del risultato di fdi

© Quotidiano.net - Marche, Arianna Meloni: orgogliosa del risultato di Fdi

In questa notizia si parla di: marche - arianna

Arianna Meloni: “Acquaroli per le Marche è come Giorgia per l'Italia”

Le Marche protagoniste a Miss Grand Prix 2025: Arianna e Ludovica premiate con la fascia nazionale

Acquaroli verso il bis, battuto Ricci: «Le Marche restano al centrodestra». FdI primo partito, attesa per Arianna Meloni | I dati

marche arianna meloni orgogliosaRegionali Marche 2025, Arianna Meloni: “Vittoria Acquaroli ci riempie di orgoglio” - "Un grande in bocca al lupo a tutti quelli che hanno permesso questa grande vittoria che ci riempie di orgoglio". Scrive lapresse.it

marche arianna meloni orgogliosaRegionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Dopo gli exit poll e le proiezioni, il presidente uscente è avanti con un ... Segnala leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Arianna Meloni Orgogliosa