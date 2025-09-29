Marche Arianna Meloni | orgogliosa del risultato di Fdi

Ancona, 29 set. (askanews) - "Voglio dire che sono molto orgogliosa del risultato di Fdi che ha sfondato il muro del 27%. Nonostante la dispersione delle tante liste civiche è un ottimo risultato e mi riempie di orgoglio". Lo ha detto Arianna Meloni, arrivata al comitato elettorale con Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

