Marche Arianna Meloni | orgogliosa del risultato di Fdi
Ancona, 29 set. (askanews) - "Voglio dire che sono molto orgogliosa del risultato di Fdi che ha sfondato il muro del 27%. Nonostante la dispersione delle tante liste civiche è un ottimo risultato e mi riempie di orgoglio". Lo ha detto Arianna Meloni, arrivata al comitato elettorale con Francesco Acquaroli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: marche - arianna
Arianna Meloni: “Acquaroli per le Marche è come Giorgia per l'Italia”
Le Marche protagoniste a Miss Grand Prix 2025: Arianna e Ludovica premiate con la fascia nazionale
Acquaroli verso il bis, battuto Ricci: «Le Marche restano al centrodestra». FdI primo partito, attesa per Arianna Meloni | I dati
LE TOP 8 MISS DELLA FINALE DI #MISSITALIA 2025 MISS MARCHE Asia Campanelli @asia_campanelli MISS ROCCHETTA BELLEZZA MARCHE Alessia Pelliccioni @pelliccioni_alessia MISS FRAMESI LOMBARDIA Arianna Garofalo @aariannagarofalo - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Marche 2025, Arianna Meloni: “Vittoria Acquaroli ci riempie di orgoglio” - "Un grande in bocca al lupo a tutti quelli che hanno permesso questa grande vittoria che ci riempie di orgoglio". Scrive lapresse.it
Regionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Dopo gli exit poll e le proiezioni, il presidente uscente è avanti con un ... Segnala leggo.it