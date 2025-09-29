Marche al voto | oggi seggi aperti fino alle 15 Ieri affluenza al 38%
AGI - È in crescita l'affluenza nelle Marche dove si vota per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio regionale. Alle ore 23 di domenica 28 settembre si è attestata sul 37,71%. Il dato delle 1.572 sezioni dislocate nei cinque comuni capoluoghi (Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino) e nei comuni delle rispettive province, è riportato sul sito della Regione. Nelle Marche si vota anche oggi, 29 settembre, con i seggi aperti dalle ore 7 alle 15. Subito dopo ci sarà lo spoglio. Alle 19 di ieri l'affluenza era stata del 30,24% mentre alle 12 aveva votato il 10,59% degli aventi diritto, e cioè 1. 🔗 Leggi su Agi.it
