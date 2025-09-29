Marche al via lo spoglio | Acquaroli in vantaggio nei primi exit poll La parola ai voti
Si sono chiuse alle 15 le urne nelle Marche. I primi exit poll Opinio per la Rai parlano di un vantaggio del governatore uscente e candidato del centrodestra, Francesco Acquaroli di FdI, dato tra il 48% e il 52%. Lo sfidante di centrosinistra, l’europarlamentare Pd ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, si attesta invece tra il 46% e 50%. Al via lo spoglio nelle Marche: Acquaroli in vantaggio nei primi exit poll. Una fotografia simile viene restituita anche dagli Instant poll realizzati da Swg per La7. Qui Acquaroli è tra il 48,5% e il 52,5%, mentre Ricci tra il 45,5% e il 49,5%. Solo l’Instant poll realizzato da Youtrend per Sky parla di un testa a testa assoluto, assegnando a entrambi i candidati un possibile risultato tra il 46% e il 50%. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: marche - spoglio
Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio
Marche al voto per scegliere presidente e consiglieri regionali: affluenze, exit poll e spoglio - LA DIRETTA
Marche, quando i risultati delle elezioni regionali 2025: l’orario dello spoglio
Regionali nelle #Marche, sfida tra #Acquaroli e #Ricci. Lo spoglio dalle 15. Segui la diretta su http://liberoquotidiano.it - X Vai su X
Regionali, alle 8 comincia spoglio in Valle d’Aosta. Nelle Marche urne aperte fino alle 15 - facebook.com Vai su Facebook
Marche, elezioni regionali 2025: testa a testa tra Acquaroli e Ricci. I risultati entro la serata - Exit poll e primi dati sullo spoglio nelle Marche: il governatore uscente Acquaroli (centrodestra) avanti di poco su Ricci (centrosinistra). panorama.it scrive
Elezioni Regionali: al via lo spoglio nelle Marche, dagli exit poll leggermente avanti il centrodestra | DATI - C’è grande attesa per il risultato che avrà risvolti anche per la politica nazionale. Segnala strettoweb.com