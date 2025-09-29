Marche al centrodestra Donzelli FdI | Pd? Pensava di vincere ma una cosa sono i sogni un’altra cosa è la realtà

Il primo commento del voto nelle Marche è del responsabile organizzazione di Fratelli D’Italia Giovanni Donzelli, che irride gli avversari. “Siamo sereni che abbiamo governato bene le Marche e che c’è un buon governo nazionale. Era la grande sfida: il Partito democratico, il ‘ Campo largo ’, testardamente uniti avrebbero cambiato le sorti della politica italiana, come sempre una cosa sono i sogni, un’altra cosa è la realtà ”. Voto nelle Marche che arriva dopo la netta contrapposizione sul dramma in corso a Gaza e le diverse, nette, opinioni sulla missione della Global Sumud Flotilla. “Nonostante il tentativo di Ricci di far credere che si votasse per la Palestina si votava sulle Marche ” è la stoccata di Donzelli, che si sta dirigendo in Calabria, dove si vota il prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

