Marche al centrodestra Donzelli FdI | Pd? Pensava di vincere ma una cosa sono i sogni un’altra cosa è la realtà
Il primo commento del voto nelle Marche è del responsabile organizzazione di Fratelli D’Italia Giovanni Donzelli, che irride gli avversari. “Siamo sereni che abbiamo governato bene le Marche e che c’è un buon governo nazionale. Era la grande sfida: il Partito democratico, il ‘ Campo largo ’, testardamente uniti avrebbero cambiato le sorti della politica italiana, come sempre una cosa sono i sogni, un’altra cosa è la realtà ”. Voto nelle Marche che arriva dopo la netta contrapposizione sul dramma in corso a Gaza e le diverse, nette, opinioni sulla missione della Global Sumud Flotilla. “Nonostante il tentativo di Ricci di far credere che si votasse per la Palestina si votava sulle Marche ” è la stoccata di Donzelli, che si sta dirigendo in Calabria, dove si vota il prossimo fine settimana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il governatore delle Marche, ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli al 51%, lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci al 45,6%, Beatrice Marinelli (lista Evoluzione della Rivoluzione) al 1,4%. Questa lla prima proiezione del consorzio Opinio per la - X Vai su X
Regionali Marche, i risultati in diretta: Acquaroli verso la vittoria, è in vantaggio su Ricci. FdI primo partito, supera il Pd - La seconda proiezione di Swg per il TgLa7 (copertura al 18%) dà il candidato di centrodestra Francesco Acquaroli in vantaggio col 52,2% su quello di centrosinistra Matteo Ricci, al 44,5%. Secondo ilfattoquotidiano.it
Marche, i risultati delle elezioni regionali 2025 in diretta | Youtrend: Acquaroli rieletto presidente. Affluenza definitiva al 50,01%, in calo di 10 punti - FdI primo partito al 24,1%, coalizione del centrodestra al 54,3%. Secondo corriere.it