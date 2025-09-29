Marche ai seggi ieri alle 23 neanche 4 elettori su 10 | affluenza al 37,7% in calo del 5% Oggi si vota dalle 7 alle 15
ANCONA Se qualcuno si aspettava un exploit elettorale, è rimasto deluso: la percentuale dei marchigiani che, nel primo giorno di voto per le Regionali, si è recato alle urne si. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: marche - seggi
Seggi chiusi per il primo giorno di voto alle regionali nelle Marche: in Valle d’Aosta attesa per lo spoglio
Elezioni regionali nelle Marche, oggi si vota. Gli orari dei seggi e i consigli per non sbagliare
Elezioni Marche e Valle d’Aosta in diretta con affluenza e risultati: seggi aperti, ultime news sul voto alle regionali
? Regionali #Marche, affluenza definitiva ore 23: 37,7% (-5,0 rispetto al 2020) I seggi riapriranno domani dalle 7 alle 15. @ultimora_pol - X Vai su X
ANCONA (ITALPRESS) – Domani e lunedì nelle Marche si terranno le elezioni per il nuovo presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale. Solo domani invece si voterà in Valle d’Aosta. Nelle Marche i seggi saranno aperti domenica 28 settemb - facebook.com Vai su Facebook
Marche, ai seggi (ieri alle 23) neanche 4 elettori su 10: affluenza al 37,7%, in calo del 5%. Oggi si vota dalle 7 alle 15 - ANCONA Se qualcuno si aspettava un exploit elettorale, è rimasto deluso: la percentuale dei marchigiani che, nel primo giorno di voto per ... Da msn.com
Regionali, affluenza in calo nelle Marche: alle 23 ha votato il 37,72% degli aventi diritto. Servirebbero più Smerillo: nel piccolo comune fermano il record (57,45%) - ANCONA Affluenza elettorale in calo nelle Marche, almeno nella prima rilevazione dei votanti alle Regionali. Lo riporta corriereadriatico.it