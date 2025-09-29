Marche Acquaroli verso la riconferma |  il governatore del centrodestra stacca Ricci FdI primo partito Flop dell' affluenza I dati

Xml2.corriere.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'affluenza al 50,01%  in calo di dieci punti rispetto alla precedente tornata. Quella più alta (attorno al 62%) nella provincia di Pesaro-Urbino, quella di  Ricci. Per contro, il dato più basso a Macerata (56,6%), terra di Acquaroli . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

marche acquaroli verso la riconferma 160il governatore del centrodestra stacca ricci fdi primo partito flop dell affluenza160i dati

© Xml2.corriere.it - Marche, Acquaroli verso la riconferma: il governatore del centrodestra stacca Ricci. FdI primo partito. Flop dell'affluenza I dati

In questa notizia si parla di: marche - acquaroli

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

marche acquaroli verso riconfermaRegionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli al 51% verso la riconferma, Ricci 45,6%. Fdi primo partito, poi il Pd. Affluenza in calo: 50% (-10%) - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Da ilmessaggero.it

marche acquaroli verso riconfermaRegionali Marche, risultati in diretta. Proiezioni: Acquaroli al 51% verso la riconferma, Ricci 45,6%. Affluenza in calo: 50% (-10%) - Poi inizierà lo spoglio per i risultati che decreteranno la composizione nella XII ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Acquaroli Verso Riconferma