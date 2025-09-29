Marche Acquaroli verso il bis straccia Ricci FdI primo partito scalza il Pd

La bandiera palestinese indossata con orgoglio da Matteo Ricci   all’ultimo comizio elettorale non ha portato gli effetti sperati. Il governatore uscente Francesco Acquaroli si avvia verso il bis alla guida delle Marche con una vittoria tonda. Da sempre in vantaggio sullo sfidante del Pd, europarlamentare ed ex sindaco di Pesaro, alla terza proiezione si attesta intorno al 52,50% contro il 44,10 di Ricci. Una forbice netta dell’8%. Exit poll Swg per La7, Acquaroli sempre in testa su Ricci. I primissimi  exit poll  di Swg per il TgLa7, usciti subito dopo lo scoccare delle 15, danno Acquaroli in vantaggio di quattro punti percentuali: è accreditato di una forchetta tra 49% e il 53%  contro un margine tra  45% e il 49%  ottenuto dal  centrosinistra di Ricci. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

