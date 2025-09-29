Francesco Acquaroli conferma la sua guida delle Marche, superando il 51% dei voti e battendo l’ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare del Pd Matteo Ricci, sostenuto da centrosinistra e M5S, fermo poco sopra il 45%. Ricci ha riconosciuto la sconfitta e ha chiamato Acquaroli per congratularsi, sottolineando come i marchigiani abbiano scelto la continuità, nonostante le difficoltà emerse in campagna elettorale. La vittoria di Acquaroli viene accolta con soddisfazione dalla premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che sui social ha commentato: “Premiato il buon lavoro”. L’affluenza finale si è attestata al 50,01%, in calo di quasi 10 punti rispetto al 2020, quando aveva votato il 59,7% degli elettori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Marche, Acquaroli rieletto: il centrodestra conferma la leadership regionale