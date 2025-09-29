Marche Acquaroli rieletto | il centrodestra conferma la leadership regionale

Laprimapagina.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

  Francesco Acquaroli conferma la sua guida delle Marche, superando il 51% dei voti e battendo l’ex sindaco di Pesaro ed europarlamentare del Pd Matteo Ricci, sostenuto da centrosinistra e M5S, fermo poco sopra il 45%. Ricci ha riconosciuto la sconfitta e ha chiamato Acquaroli per congratularsi, sottolineando come i marchigiani abbiano scelto la continuità, nonostante le difficoltà emerse in campagna elettorale. La vittoria di Acquaroli viene accolta con soddisfazione dalla premier e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che sui social ha commentato: “Premiato il buon lavoro”. L’affluenza finale si è attestata al 50,01%, in calo di quasi 10 punti rispetto al 2020, quando aveva votato il 59,7% degli elettori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

marche acquaroli rieletto il centrodestra conferma la leadership regionale

© Laprimapagina.it - Marche, Acquaroli rieletto: il centrodestra conferma la leadership regionale

In questa notizia si parla di: marche - acquaroli

Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data

Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice

Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto

marche acquaroli rieletto centrodestraRegionali Marche, risultati in diretta. Acquaroli rieletto presidente: «Noi coesi». Meloni: «Elettori premiano suo lavoro». Ricci battuto: lotta impari - Dopo gli exit poll e le proiezioni, il presidente uscente è avanti con un ... Si legge su leggo.it

marche acquaroli rieletto centrodestraREGIONALI MARCHE | Vittoria centrodestra, Acquaroli rieletto - Tra i partiti, il primo per voti è FdI con il 28,25% dei voti; il Pd - Lo riporta italiachiamaitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Marche Acquaroli Rieletto Centrodestra