Marche Acquaroli confermato presidente Ricci | Io colpito dall’inchiesta – Gli aggiornamenti in diretta

Francesco Acquaroli è stato riconfermato presidente della regione Marche, superando lo sfidante Matteo Ricci. Intanto, sono arrivate anche le prime proiezioni sui voti di lista: Fratelli d’Italia si attesterebbe al 24,10%, superando il Partito Democratico fermo al 20%, che alle scorse regionali era la prima forza politica. Nel centrodestra Forza Italia (9%) davanti alla Lega (8,70%). Nel campo largo deludenti rispetto alle attese sia il risultato di Avs (4,40%) che quello del M5s (5,80%). Lo spoglio delle schede, ora al via, determinerà l’esito definitivo e la composizione del nuovo Consiglio regionale, 30 consiglieri, e il nome del nuovo presidente della Regione. 🔗 Leggi su Open.online