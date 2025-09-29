Marche Acquaroli avanti tra 48-52%

15.21 Secondo il primo exit poll realizzato da consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il Centrotrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 48% e il 52% delle preferenze, mentre lo sfidante del Centrosinistra Matteo Ricci tra il 46 e il 50%. Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) è tra lo 0 e il 2%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it