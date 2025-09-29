Marche Acquaroli avanti tra 48-52%
Secondo il primo exit poll realizzato da consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il Centrotrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 48% e il 52% delle preferenze, mentre lo sfidante del Centrosinistra Matteo Ricci tra il 46 e il 50%. Lidia Mangani (Partito Comunista Italiano) è tra lo 0 e il 2%.
Regionali Marche, Acquaroli serra i ranghi e e convoca gli assessori. «Votiamo a settembre». Ecco la probabile data
Elezioni regionali, il centrodestra parte dalle Marche. I leader da Acquaroli: ma poi salta il vertice
Elezioni regionali, il primo confronto nelle Marche: Acquaroli-Ricci, colpi di fioretto
Elezioni regionali Marche, exit poll e risultati: Acquaroli avanti su Ricci - Marche, Francesco Acquaroli avanti su Matteo Ricci per gli Istant poll.
Marche, risultati elezioni regionali diretta. Exit poll Rai: Aquaroli avanti 48/52%, Ricci 46/50%. Affluenza poco sopra il 50%