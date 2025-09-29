marche acquaroli al comitato accompagnato da arianna meloni

Ancona, 29 set. (askanews) - Il neo eletto governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, è arrivato al comitato elettorale accompagnato da Arianna Meloni. "Facciamo un grandissimo applauso a Francesco Acquaroli, segno distintivo del grande lavoro che è stato fatto", ha detto la responsabile della segreteria di Fdi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

