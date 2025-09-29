Marcella Bella a ‘Ballando con le stelle 2025’ i commenti dei giudici diventano un caso | cosa è successo
E’ polemica per i commenti rivolti a Marcella Bella in tv durante la sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle 2025 ‘, nella prima puntata andata in onda sabato 27 settembre su Rai 1. La cantante 73enne, in gara come concorrente, si è esibita sul palco col ballerino dominicano Chiquito e hanno fatto discutere le frasi che le sono state rivolte dai giudici del programma dopo l’esibizione. Frasi che hanno portato la senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione ad esprimere “solidarietà totale” nei confronti di Marcella Bella “per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
