Maratona Mentana per le elezioni regionali saltano Tagadà e Ignoto X

In occasione delle elezioni regionali di Marche e in Valle d’Aosta, La7 si accende per tutto il pomeriggio di oggi, lunedì 29 settembre, con uno speciale in diretta del TGLa7, condotto dal direttore Enrico Mentana. Maratona Mentana, dunque, a partire dalle 14.15 e fino 20.00, quando la linea andrà all’edizione serale del notiziario. Ricordiamo che i seggi si chiuderanno nelle Marche alle 15 di oggi, mentre in Valle d’Aosta si è votato in un’unica giornata, quella di ieri, dalle 7 alle 23. Un lungo filo diretto con ospiti in studio, tra cui Agnese Pini, Annalisa Cuzzocrea e Paolo Mieli, collegamenti e interviste con le reazioni a caldo dei candidati e delle forze politiche, e approfondimenti sugli scenari futuri del post voto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

