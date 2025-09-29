Maratona Mentana per le elezioni regionali | ospiti orari e cambi di palinsesto su La7

Torna la celebre Maratona Mentana. In occasione delle elezioni regionali di Marche e Valle d’Aosta, La7 dedica un lungo speciale in diretta con il direttore del TGLa7, Enrico Mentana, pronto a commentare lo spoglio con analisi, collegamenti e ospiti di rilievo. Maratona Mentana elezioni regionali: orari e programmazione. Lo speciale TGLa7 andrà in onda oggi, lunedì 29 settembre 2025, a partire dalle 14:15 fino alle 20:00, quando la linea passerà al notiziario serale. Marche: i seggi chiuderanno alle ore 15 di oggi.. Valle d’Aosta: si è votato in un’unica giornata, domenica 28 settembre, dalle 7 alle 23. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Maratona Mentana per le elezioni regionali: ospiti, orari e cambi di palinsesto su La7

Maratona Mentana per le elezioni regionali, saltano Tagadà e Ignoto X

