Mappa interattiva | i risultati in diretta città per città delle elezioni 2025 nelle Marche cerca il tuo comune

Ancona, 29 settembre 2025 – E’ in corso lo spoglio delle elezioni regionali nelle Marche, per l’elezione del Governatore e dei membri del consiglio regionale. Il turno è unico, non è previsto il ballottaggio.  Chi sarà eletto? Puoi seguire i risultati in tempo reale nella mappa interattiva qui sotto, navigando puoi trovare anche come ha votato il tuo Comune di appartenenza. Ieri e oggi sono stati chiamati alle urne un milione e 300 mila aventi diritto.  I candidati alla presidenza della Regione sono 6, ma la sfida è tutta tra il Governatore uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra, 51 anni, meloniano autore 5 anni fa del ribaltone nella regione da sempre rosso-democristiana e l’europarlamentare dem Matteo Ricci, 51 anni, per 10 anni sindaco di Pesaro, espressione del centrosinistra con un campo quasi largo perché senza Calenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

