Mappa interattiva | i risultati in diretta città per città delle elezioni 2025 nelle Marche cerca il tuo comune
Ancona, 29 settembre 2025 – E’ in corso lo spoglio delle elezioni regionali nelle Marche, per l’elezione del Governatore e dei membri del consiglio regionale. Il turno è unico, non è previsto il ballottaggio. Chi sarà eletto? Puoi seguire i risultati in tempo reale nella mappa interattiva qui sotto, navigando puoi trovare anche come ha votato il tuo Comune di appartenenza. Ieri e oggi sono stati chiamati alle urne un milione e 300 mila aventi diritto. I candidati alla presidenza della Regione sono 6, ma la sfida è tutta tra il Governatore uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra, 51 anni, meloniano autore 5 anni fa del ribaltone nella regione da sempre rosso-democristiana e l’europarlamentare dem Matteo Ricci, 51 anni, per 10 anni sindaco di Pesaro, espressione del centrosinistra con un campo quasi largo perché senza Calenda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mappa - interattiva
La mappa interattiva del rischio idrogeologico in Italia: cerca il tuo Comune
Instagram introduce tre nuove funzioni: repost, mappa interattiva e sezione “Amici”
Le tariffe nel mondo Paese per Paese, Brasile e India al 50%: la mappa interattiva
Grazie a una mappa interattiva, è ora possibile esplorare gli effetti del cambiamento del livello dei mari a livello globale. Gli scenari previsti suscitano preoccupazione: - facebook.com Vai su Facebook
Mappa interattiva: i risultati in diretta città per città delle elezioni 2025 nelle Marche, cerca il tuo comune - L’esito dello spoglio delle Regionali: come hanno votato le singole province e le città? Scrive msn.com