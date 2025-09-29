Manutenzione urgente | rubinetti a secco in cinque strade a Salerno

Salernotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Interruzione dell'erogazione idrica per tre ore in una zona della città per consentire un intervento di manutenzione straordinaria. A comunicarlo è la società Salerno Sistemi, specificando che l'intervento si terrà in via Guglielmo da Ravenna, all'altezza del civico 20.La mappa. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: manutenzione - urgente

Scuole, dal governo regionale 8 milioni di euro per interventi di manutenzione urgente degli edifici

Intervento urgente di manutenzione: Lanciano senz'acqua per mezza giornata

Scatta il piano urgente manutenzione alberi a rischio caduta: le aree interessate e gli abbattimenti previsti

Rubinetti a secco e malcontento tra i residenti di Rende: «Serve un intervento urgente» – VIDEO - 02 l’acqua in via Maiorana è quasi inesistente, si aspetta solo domani mattina per un flusso accettabile» ... Secondo corrieredellacalabria.it

Lavori, mercoledì rubinetti a secco a Pegli: ecco le vie che rimarranno senz'acqua - Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, mercoledì 24 settembre dalle ore 07:30 alle ore 22 sarà ... primocanale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Manutenzione Urgente Rubinetti Secco